В Китае археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет

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Специалисты объяснили, что такая находка станет толчком к новым этапам исследования жизни людей в древние времена. Как показали результаты экспертизы, сохранились надписи благодаря необычному методу смешивания краски с клеем.

В Китае в районе гор Малый Хинган (провинция Хэйлунузян) археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет. Ученые предположили, что данная местность была обжита охотниками, ведь в качестве изображений художники выбрали именно мамонтов. Данный факт также дал экспертам основания полагать, что именно такой возраст у рисунков.

Археологи рассказали, что в те времена рисовать на скалах можно было с помощью краски под названием охра, но без примесей длительность ее сохранения была бы не такой хорошей. Поэтому специалисты предположили, что древние жители этой местности смешали ее с клеем животного происхождения, благодаря чему рисунки до сих пор красуются на скалах.