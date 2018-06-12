VistaNews.ru


В Китае археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет

Сегодня, 16:36

Специалисты объяснили, что такая находка станет толчком к новым этапам исследования жизни людей в древние времена. Как показали результаты экспертизы, сохранились надписи благодаря необычному методу смешивания краски с клеем.

В Китае в районе гор Малый Хинган (провинция Хэйлунузян) археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет. Ученые предположили, что данная местность была обжита охотниками, ведь в качестве изображений художники выбрали именно мамонтов. Данный факт также дал экспертам основания полагать, что именно такой возраст у рисунков.

Археологи рассказали, что в те времена рисовать на скалах можно было с помощью краски под названием охра, но без примесей длительность ее сохранения была бы не такой хорошей. Поэтому специалисты предположили, что древние жители этой местности смешали ее с клеем животного происхождения, благодаря чему рисунки до сих пор красуются на скалах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Перу археологи нашли очередные древние геоглифы на плато Наска

Археологи обнаружили в захоронении возрастом 6 тыс. лет мать с младенцем

На затонувшем 800 лет назад судне найдена табличка «Сделано в Китае»

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем