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Учёные нашли способ, как облегчить жизнь людям после инфаркта

Сегодня, 16:28

Помочь в этом призвана уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире.

Международная научная группа в составе исследователей из США, Ирландии и Великобритании заявила о разработке методики, способной облегчить жизнь людям после инфаркта. Учёные нашли способ, как улучшить состояние пациента, который перенёс тяжёлое потрясение. Как известно, инфаркт провоцирует серьёзные и часто необратимые последствия во всём организме человека. В частности, после него образуется рубцовая ткань, блокируются кровеносные сосуды. Частично решить эти проблемы поможет специальный прибор, который крепится к поврежденной сердечной ткани. Сам по себе он представляет резервуар, внутри которого находится лекарственное средство, постоянно поступающее в организм человека. Данный прибор состоит из полимера, в нём предусмотрена возможность регулировки дозировки препарата. Учёные утверждают, что прибор прост в использовании не будет отличаться дороговизной производства.

Ранее мы писали, что учёные научились восстанавливать работу конечностей после инсульта. В исследовании приняли участие боле 350 пациентов, которые в своё время столкнулись с данной проблемой, а также здоровые люди.

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