Ученые: Людей с морщинами вокруг глаз считают более искренними

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Хотя современная мода призывает молодых людей избавляться от косметических недостатков на лице, ученые смогли доказать, что люди с небольшими недостатками вроде морщин воспринимаются более искренними.

Исследователи из Западного университета и института Майами с помощью экспериментов смогли доказать, что когда у человека появляются морщины при улыбке, то он располагает к себе больше людей, чем тот, у кого морщин не наблюдается. Когда участникам эксперимента показали людей с морщинами и без, то большинство испытывало больше искренних эмоций от людей первого типа. Участникам нужно было оценить фотографии по степени искренности, тогда большинство добровольцев посчитали искренними людей с морщинками вокруг глаз. По словам ученых, выражение лица человека может свидетельствовать о многом. Так, например, люди с постоянно хмурым выражением лица отталкивают от себя. Также действует на общество и улыбка, которая располагает к доверию.