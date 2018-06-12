В Нью-Джерси сразу два НЛО преследовали местных жителей

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Жители штата Нью-Джерси на северо-востоке США проинформировали уфологов, что за ними регулярно следят два НЛО, которые прилетают в одно время и на конкретную местность. Один из таких случаев очевидцы сняли на видео.

Американцы из города Полсборо, штата Нью-Джерси, заявили, что с 2013 года к ним регулярно прилетают НЛО. В последний раз инопланетные летающие объекты видели в воскресенье, 10 июня, когда НЛО ненадолго парили в ночном небе, а затем исчезали. Сообщается, что примерно через полчаса из одного и того же места вылетели еще два НЛО, и они следовали по одной и той же траектории полета.

Ни один из объектов не издавал шумные звуки. Уфологи из MUFON проанализировали видео с YouTube и заявили, что возможно пришельцы таким образом следят на людьми.