Искусственный интеллект научили видеть людей сквозь стены

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Американские ученые работали над созданием искусственного интеллекта. Созданное ними устройство может отслеживать перемещение человека даже сквозь стены.

ИИ научили видеть людей сквозь стены. Ученые из Массачусетского технологического института (США) несколько лет работали над созданием искусственного интеллекта. В результате им удалось создать беспроводное устройство, которое способно распознавать действия человека даже сквозь препятствия. Специалисты рассказали, что им удалось создать модель агрессивного поведения искусственного интеллекта. Результаты своего эксперимента они опубликовали в специализированном научном журнале.

Известно, что данное открытие получило название Norman и представляет собой робота-психопата. В основу разработки положено поведение Норманна Бейтса, который является основателем известного персонажа романа Роберта Блоха. Ученые предложили роботу несколько фотографий, на которых были изображены различные преступления. Для проведения качественного опыта был привлечен еще один искусственный интеллект, который был создан ранее. Первый ИИ имел устойчивую психику, а второй – имел отклонения. В ходе исследования установлено, что данные роботы абсолютно по-разному воспринимали изображения на снимках.

Американские специалисты доказали, что начальное обучение ИИ оказывает воздействие на его дальнейшее мировоззрение. Напомним, что Илон Маск неоднократно выступал против искусственного интеллекта, который, по его мнению, может захватить господство на Земле.