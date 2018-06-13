Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство распятий

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Возраст находки составляет порядка двух тысяч лет. Могила погибшего отличалась от традиционных римских мест погребения.

В Италии археологи нашли подтверждение того, что древние римляне действительно прибегали к механизму распятий в качестве наказаний для провинившихся людей. Второе в истории свидетельство тому обнаружили близ коммуны Гавелло, недалеко от Венеции. Могила мужчины, который погиб мучительной смертью, отличалась от мест погребения римлян того времени: она не имела каменной отделки и традиционных украшений. По данным учёных, этого человека просто закопали в яме. Возраст захоронения составляет порядка двух тысяч лет. При исследовании останков умершего на ноге у него нашли отверстие, которое, предположительно, было оставлено забитым в пятку гвоздём. До момента смерти рана не успела затянуться. К тому же по характеру полученных повреждений ясно, что человека ранили когда с выходного отверстия была плоская поверхность, которой, вероятно, был деревянный крест.

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