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Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство распятий

Сегодня, 06:15

Возраст находки составляет порядка двух тысяч лет. Могила погибшего отличалась от традиционных римских мест погребения.

В Италии археологи нашли подтверждение того, что древние римляне действительно прибегали к механизму распятий в качестве наказаний для провинившихся людей. Второе в истории свидетельство тому обнаружили близ коммуны Гавелло, недалеко от Венеции. Могила мужчины, который погиб мучительной смертью, отличалась от мест погребения римлян того времени: она не имела каменной отделки и традиционных украшений. По данным учёных, этого человека просто закопали в яме. Возраст захоронения составляет порядка двух тысяч лет. При исследовании останков умершего на ноге у него нашли отверстие, которое, предположительно, было оставлено забитым в пятку гвоздём. До момента смерти рана не успела затянуться. К тому же по характеру полученных повреждений ясно, что человека ранили когда с выходного отверстия была плоская поверхность, которой, вероятно, был деревянный крест.

Ранее мы писали, что в США женщина увидела на панцире мечехвоста образ Христа. Американка обнаружила останки животного на берегу и принесла их к себе домой. В ту же ночь, по её словам, к ней во сне явился Бог, который говорил ей много хороших слов.

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