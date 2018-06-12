Ученые: Роды до 20 лет ведут к ранней менопаузе

Вчера, 23:45

Ученые из университета Гавайев провели исследования, после чего сказали, что женщины, которые родили в раннем возрасте, склонны к появлению ранней менопаузы.

Половина опрошенных женщин, которые родили детей до 20 лет, имели и гистерэктомию, как сообщает Daily Mail.

Ученые провели эксперимент, в котором учувствовали тысячи женщин. Участницы, которые проживают в бедных государствах, сообщили о раннем проявлении менопаузы, в 45 лет. С этим столкнулись и 56% девушек, которые испытали детскую травму.

"Результат работы, которую мы провели показывают то, что ранее материнство или переживания становятся причиной проблем со здоровьем в зрелом возрасте", - сказала Кэтрин Пиркле.

Данные по проекту продемонстрировали на Всемирном конгрессе в Ванкувере. Из опрошенных мам 43% столкнулись с менопаузой в раннем возрасте, она наступила в 45 лет. Еще им поставили диагноз гистерэктомия.

«Результаты этого исследования, могут использоваться в проведении консультаций для пациенток», - говорит профессор Ник Панай.