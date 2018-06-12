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Учёные NASA спустятся в сердце вулкана, чтобы найти пришельцев

Сегодня, 12:15

Учёные NASA в скором времени спустятся в сердце вулкана Лоихи на Гавайях, который находится на высоте 975 метров от поверхности Тихого океана. Исследователи утверждают, что данная миссия поможет им отыскать настоящих пришельцев.

Экспедиция NASA под названием SUBSEA стремится посетить подводные вулканы, которые часто богаты красочными представителями микробной жизни. Ученые делают это для того, чтобы лучше понять, как жизнь может существовать в глубоких, суровых, безветренных местах в нашей Солнечной системе. Лоихи является активным вулканом, который расположен примерно в 30 километрах от побережья Большого острова.

NASA, которое запустит миссию в августе, будет исследовать камни и бактерии из вулкана, для планирования амбициозных роботизированных устройств, которые смогут отыскать пришельцев в Солнечной системе, если агентство получит финансирование.

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