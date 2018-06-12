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Астрономы показали небо в наноалмазах

Сегодня, 11:54

Учёные считают, что наноалмазы формируются в результате резкого испарения пыли и кристаллов льда.

Исследователи нашли ответ на вопрос о формировании «звёзд-тинейджеров». Астрономы изучили структуру данных объектов и показали небо в наноалмазах, окружающее молодые светила. Они в большом количестве находятся в газопылевых коконах звёзд. Чтобы раскрыть природу формирования данных объектов, учёные на протяжении 20 лет вели наблюдения при помощи радиотелескопов и инфракрасных обсерваторий за 14 молодыми, но крупными звёздами. Их микроволновое свечение стало следствием неизвестных процессов, катализаторами которых были микроскопические алмазы размерами в несколько нанометров. Данные соединения сформированы из 2–3% от общей массы углерода во всём протопланетном диске.

Ранее мы писали, что астрономы нашли новую нейронную звезду. Расположена она, по данным учёных, за Млечным Путем. Она, как утверждают исследователи, относится к редкому виду светил.

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