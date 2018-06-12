Ученые: Оранжевые продукты улучшают зрение

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Специалисты Боткинской больницы рассказали, что зрение человека можно улучшить, употребляя оранжевые продукты. А вот людям в возрасте старше 45 лет врачи настоятельно советуют проходить ежегодное обследование.

Медики Боткинской больницы провели исследование и выяснили, что решить незначительные проблемы со зрением поможет правильное питание. Для этого нужно употреблять продукты оранжевого цвета – морковь, перец, хурму и другие, которые богаты веществами, улучшающими зрение.

Проанализировав данные, которые собраны за несколько лет у офтальмологов, врач Андрей Лапочкин сообщил, что на качество зрения основное влияние оказывает глазное давление, именно этот показатель является основным пусковым механизмом к развитию глаукомы. Согласно статистике, данное заболевание диагностируется у людей в возрасте от 55 лет и старше, но на сегодняшний день данное заболевание стало развиваться и у молодежи.

Для улучшения качества зрения необходимо своевременно реагировать на возникающие проблемы, для этого медики советуют правильно питаться и проходить ежегодные профилактические обследования, а также сократить время работы за компьютером. Напомним, что ученые доказали, что для безопасности глаз, расстояние от экрана компьютера до лица должно бы не менее 50 сантиметров.