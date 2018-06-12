Рядом с перевалом Дятлова на Северном Урале находится старая база военных с древними рисунками на скалах. Исследователь не исключает, что она может быть заброшенным полигоном ядерного оружия.
Ученый нашел нечто необъяснимое рядом с перевалом Дятлова.
Как сказал исследователь из Урала Валентин Дегтерев, брошенная военная база размещена в 43 километрах от перевала, и к ней ведут ходы под землей. На вершинах гор находятся остатки строений. В хорошем состоянии сохранились несколько полос для взлета и посадки военных вертолетов. Слухи гласят, что ними пользуются до сих пор. А также там находится ангар, 22 метра длинной.
Ночью 2 февраля 1959 года на северном Урале погибла группа туристов-лыжников при загадочных обстоятельствах. Изначально нашли изрезанную палатку, через полтора километров трупы 5 мужчин, двоих нашли только в мае. Тела были без обуви и полураздеты. О причине их гибели думают до сих пор.