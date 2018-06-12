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Рядом с перевалом Дятлова на Северном Урале находится старая база военных с древними рисунками на скалах. Исследователь не исключает, что она может быть заброшенным полигоном ядерного оружия.

Ученый нашел нечто необъяснимое рядом с перевалом Дятлова.

"Я считаю, что участников похода убили преступники. Но, надо признать, в этом месте есть нечто необъяснимое"

, – также выразился он.

Как сказал исследователь из Урала Валентин Дегтерев, брошенная военная база размещена в 43 километрах от перевала, и к ней ведут ходы под землей. На вершинах гор находятся остатки строений. В хорошем состоянии сохранились несколько полос для взлета и посадки военных вертолетов. Слухи гласят, что ними пользуются до сих пор. А также там находится ангар, 22 метра длинной.

"Что касается древних артефактов. Это рисунки на горах. Один рисунок в виде треугольника, явно сделанного руками человека. Второй- это лицо девушки в головном уборе. Рисунок похож на рисунки древних шумер. Явно, что этот рисунок ненамного моложе уральских гор. А то и намного их старше"

, – написал он.

Ночью 2 февраля 1959 года на северном Урале погибла группа туристов-лыжников при загадочных обстоятельствах. Изначально нашли изрезанную палатку, через полтора километров трупы 5 мужчин, двоих нашли только в мае. Тела были без обуви и полураздеты. О причине их гибели думают до сих пор.