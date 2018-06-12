The Perfect Woman: Ученые создали 3D-модель идеальной женщины будущего

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Результат уникальной разработки шокировал современных женщин, которых буквально предупредили о мутациях в скором времени. Внешний вид модифицированной дамы, мягко говоря, отвратительный: большие уши, ноги от страуса, сумка кенгуру и отсутствие груди.

Ученые создали 3D-модель идеальной женщины будущего и вызвали бурю возмущений. Созданный макет «женщины» выглядит как научно-фантастический персонаж или мифическая героиня из книг Толкиена, но сборка оказывается просто идеальной при любых обстоятельствах. По словам анатома Алисы Робертс, человеческое тело далеко от совершенства, что заставило ее начать амбициозный проект по гипотетическому применению функций, обычно встречающихся в животном царстве.

«Мой эксперимент заключается в том, чтобы объединить искусство и науку, чтобы создать видение того, что может сделать совершенное тело, и показать, как оно будет выглядеть – в форме странного нового человека», - сообщила ученая.

Женщина призналась, что когда она увидела готовый вариант The Perfect Woman ужаснулась и закричала, но теперь познакомиться с 3D-моделью можно в музее.