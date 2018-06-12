"Таинственная Россия": Ученые объяснили появление НЛО в Ростове

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Интерес пришельцев к территории России не стал новостью для уфологов. Привлекать территорией государство начало гуманоидов еще в период древних поселений, старт противостояния начал набирать обороты после нападения на группу Дятлова.

Ученые объяснили появление НЛО в Ростове в рамках проекта «Таинственная Россия» на НТВ. Авторы проекта решили доказать или опровергнуть информацию о наличии базы инопланетян в окрестностях донской столицы. Приверженцы версии о существовании внеземных цивилизаций полагают, что инопланетяне забрали жителей города, а их корабль, взлетая, огнем своих сопел выжег опустевший Танаис. Если рационально подойти в этой парадигме, то о существовании НЛО речь не может идти.

«Это демонстрация их присутствия, кто они это другой вопрос. Но эти существа дают понять, что они тут есть, наблюдают, но себя не раскрывают и не идут на контакт, а то люди сразу захотят каких-нибудь технологий», - уверенны ученые.

Уфологи не верят в совместное существование инопланетян и людей. Также не подтверждают информацию о родстве человека с этими существами.