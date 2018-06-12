Ученые восстановили утраченный язык ангелов

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Оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли получили в 1581 году сообщение от «другой стороны», содержащее неизвестные ранее алфавит, грамматику и синтаксис. Новый язык назвали «Енохаинским», в честь последнего знающего его человека – пророка Еноха.

Утраченный язык ангелов Джон Ди и Эдвард Келли получили во время гадания на зеркальной поверхности. Из «другой стороны» переместились различные таблицы и тексты, рассказавшие об изменении политической структуры Европы, даровании сверхчеловеческих способностей практикам магии и грядущем апокалипсисе. Все беседы с ангелами оккультисты документировали в ряд рукописей, назвав ранее неизвестный язык «Енохаинским».

Многие оригинальные тексты Ди и Келли были утеряны, из-за чего подлинность языка ангелов оказалась под вопросом. Маги верят в историю 500-летней давности, а некоторые разочаровавшиеся в науке оккультисты считают «Енохаинским» язык самым старым в мире, предшествовавшим всем остальным человеческим языкам.

Ученые восстановили алфавит, грамматику и синтаксис «другой стороны», изучив оставшиеся оригинальные рукописи Ди и Келли. Позднее их работу использовали в фильме «Звездные врата».