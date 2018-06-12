Физики из Германии измерят массу самой маленькой частицы во Вселенной

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Опытные физики из Германии проинформировали общество, что хотят совершить научное открытие и измерить массу самой маленькой частицы во Вселенной. Об этом передает издание «ВладТайм».

Стало известно, что немецкие ученые планирует впервые в мире измерить массу нейтронов. Для этого специалисты из Технологического института Карлсруэ потратили более 71 миллионов долларов на специальный 200-тонный вычислительный аппарат, который поможет исследователям изменить массу «частицы-призрака».

Ученые с экспериментом Neutrino от Karlsruhe Tritium Neutrino, или KATRIN, заявили в понедельник, 11 июня, что они будут проводить измерения «в ближайшее десятилетие» и надеются произвести «результаты с высокой отдачей». Сообщается, что на данный момент над научным проектом работает около 200 человек из 20 учреждений в семи странах мира.