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Ученые: Похудение делает кости человека более хрупкими

Вчера, 23:15

Мода на худобу охватила всю планету, но стремление за чрезмерной стройностью может нанести вред организму. Ученые доказали, что в результате недостачи всех необходимых микроэлементов кости человека становятся хрупкими.

Похудение делает кости человека более хрупкими. Борьба за лишние килограммы для человечества является достаточно актуальной проблемой. Польза здорового питания и спортивных нагрузок для организма и его стройности доказана учеными уже давно, но некоторые люди стараются идти более легким путем – садятся на всевозможные диеты.

Большинство специалистов выступают против отказа от пищи и однобокости рациона, который приводит к нарушению работы организма. Так, учеными доказано, что неправильное похудение может привести к уменьшению прочности костей скелета.

Для проведения исследования эксперты взяли за основу анализ данных о массе тела и изучили состояние костей каждого подопытного. Такой опыт продолжался на протяжение 40 лет. Его результаты показали, что неправильное питание и недостаточное количество микроэлементов приводит к видоизменению костной ткани. Данный процесс не зависит от количества сброшенных килограммов. Такие изменения в костях увеличивают риск перелома в несколько раз и наступают при потере всего 5% веса.

Данный процесс можно остановить, вернувшись к полноценному и здоровому питанию. Учеными установлено, что в пожилом возрасте качеству питания необходимо уделять гораздо большее внимание для сохранения мощности костей, также необходимо ввести специальный комплекс упражнений, который поможет поддерживать кости и связки здоровыми и крепкими.

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