Ученые показали на видео, как астероид врезался в Землю

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Исследователи утверждают, что диаметр небесного тела составил всего два метра.

2 июня на Землю упал астероид. Учёные показали обывателям видео того, как он врезался в земную поверхность. Заметить данное явление удалось специалистам из Католического небесного обзора в Аризоне. Исследователи утверждают, что вид он имел достаточно тусклый, а потому не должен был сгореть в атмосфере, однако оказалось, что большая часть астероида всё же пропала при приближении к планете. Диаметр небесного тела составил порядка двух метров. Специалисты назвали его 2018 LA. Расстояние до Земной поверхности составляло 384,6 тыс. километров. Как заявил глава Центра исследований околоземных объектов Пол Ходас, процесс сгорания объекта в верхних слоях атмосферы засняли на камеру случайные очевидцы, которые позже передали эти кадры учёным. Астрономы решили опубликовать полученное видео, чтобы красочным явлением могли насладиться все желающие.

Ранее мы писали, что ученые NASA показали, как над Африкой эффектно взорвался астероид. Исследователи продемонстрировали ролик, где запечатлен процесс падения небесного тела.