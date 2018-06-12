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В марокканском ночном небе замечены десятки НЛО

Сегодня, 08:46

В последнее время инопланетные гости активизировались над поверхностью нашей планеты. Теперь десятки летательных аппаратов непонятного происхождения были зафиксированы над марокканским городом Мекнес.

В марокканском ночном небе замечены десятки НЛО. В воскресенье 10 июня жители города Мекнес (Марокко) наблюдали непонятные огни в ночном небе, которые были видны невооруженным глазом. Оказалось, что это десятки НЛО. Данные объекты напоминали корабли инопланетян, они периодически исчезали за облаками, но потом снова появлялись. Все они издавали свечение синего цвета.

Очевидцам удалось снять на видео данный полет, которое было выложено в сеть. Многие поинтересовались, что же это было на самом деле. Некоторые пользователи не разделяют версии о полете НЛО, а склоняются к тому, что это было какое-то природное явление.

Напомним, что ранее житель США сообщил, что над его домом в ночном небе нависло НЛО непонятной угловатой формы. После того, как корабль инопланетян несколько минут провисел над жилищем, в нем пропало электричество и определить дальнейшую траекторию полета мужчина не смог. Также НЛО было замечено над одной из военных баз в Великобритании.

Уфологи сообщают, что в последние несколько месяцев инопланетяне активизировали свою активность вокруг нашей планеты. Такие действия они объясняют проведением разведывательных операций жителей других планет. Специалисты NASA пока не прокомментировали данную информацию и не сообщили об активизации НЛО.

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