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В Японии из молекулы изготовили миниатюрную модель Сатурна

Сегодня, 06:45

Данный образец стал самым маленьким из всех существующих аналогов во всём мире.

Миниатюрную модель окольцованного Сатурна изготовили учёные из Японии. Для этого они использовали экземпляр молекулы фуллерена. Кроме того, химикам понадобился наношар из 80 атомов углерода и углеводородного кольца вокруг него. Исследователи, представляющие научное сообщество технологического института в Токио, заявляют, что стабильность таких моделей говорит о высокой вероятности воспроизведения аналогичных структур внутри графеновых листов. Для тэтой задачи необходимо будет применение других сложных трехмерных молекул. Фуллерены уже давно используются в нанотехнологиях и являются своего рода их «визитной карточкой». Всё потому, что они способны выполнять роль наноразмерного усилителя для производства новых сплавов. Специалисты утверждают, что модель окольцованного Сатурна обладает уникальными химическими и физическими свойствами, позволяющими использовать её сразу в нескольких сферах.

Ранее мы писали, что химики из МГУ упростили очистку морских вод от нефти. Специалисты уже несколько лет подряд экспериментировали с «активированным углем» из природного источника и в итоге смогли достичь приемлемого результата.

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