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Врачи раскрыли секрет безвредной для здоровья работы на даче

Сегодня, 08:14

Весенне-летний период приносит в жизнь каждого человека не только потепление, но и желание работать на огороде или клумбе. В гонке за результатами люди часто не реагируют на сигналы изнеможенного организма, после чего становятся пациентами больниц.

Чтобы предотвратить этот эффект, главный доктор Волгоградского областного центра медицинской профилактики Алексей Покатилов решил проконсультировать граждан в этом сложном вопросе. Врачи раскрыли секрет безвредной для здоровья работы на даче уже некоторое время тому назад, когда нашли взаимосвязь между состоянием здоровья человека и влиянием физических нагрузок на организм.

В первую очередь медики советуют отдыхать чаще, особенно людям в возрасте. Те, кому уже за 50 лет не должны выезжать на дачу для беспрерывной и тяжелой работы. Стоит учитывать время работы и сопоставлять его с временем отдыха. Важно отдыхать и ночь: сон человека не должен быть меньше чем 7-9 часов.

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