Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

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Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших несколько десятилетий назад необычное послание от пришельцев. Представители внеземной расы просили у людей спасения от ядерного оружия.

В 1998 году космическое агентство NASA получило сигнал SOS от инопланетян. Несколько недель ученые расшифровывали сенсационное сообщение посредством математических методов дешифровки, впоследствии прочитав прошение спасения от ядерного оружия.

Послание от пришельцев пришло из чужой галактики, утверждали в NASA. Однако скептики оперативно выдвинули альтернативную версию, приняв сигнал SOS от инопланетян за возникший при столкновении черных дыр импульс. Свои выводы Пентагон не придал огласке.