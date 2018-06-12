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Ученые: Пришельцев может выдать их мусор

Сегодня, 07:30

Если инопланетяне похожи на людей, то планета, на которой они живут, полностью засорена отходами как Земля. Астрофизик Гектор Сокас-Наварро уверен, что для связи с внеземными цивилизациями людям необходимо найти мусор пришельцев.

Ученые утверждают, что пришельцев может выдать их мусор. Долгие годы эксперты предполагали, что инопланетяне могут быть похожи на людей не только по внешним признакам, но и поведением. В таким случае, считает астрофизик Гектор Сокас-Наварро, гуманоидов с других планет может выдать их отходы жизнедеятельности.

Например, если стереть с лица Земли всех людей сейчас, то глядя на нашу планету будет ясно, что тут когда-то кипела жизнь. Более того, после исчезновения человека остатки мусора будут разлагаться там тысячелетиями, что и выдаст наличие деятельности на планете. Астрофизик предположил, что ученым, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций, стоит обращать внимание именно на мусор, который они могут найти на любом объекте Вселенной.

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