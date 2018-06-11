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После проведения раскопок в Хакасии, где специалисты обнаружили сразу несколько холмов с захоронениями, экспертами были сделаны удивительные находки. По словам археологов, игрушки создавались для малышей еще в древние времена, но со своими особенностями.

Ученые рассказали, как выглядели барби 5 тысяч лет назад, по их словам, головы игрушек мастера делали из прочных материалов – дерева, костей, камней или рог. Но для туловища были подобраны эластичные ткани или кожа, что делало куклу подвижной и гибкой, предположительно, для удобства детей во время игры.

По мнению археологов, такие игрушки могли иметь не только дети из обеспеченных семей, но и обычные ребята, ведь обнаруженные могильники не принадлежали элите, судя по остальным находкам, сделанным в той местности. Предположительно, что именно так и выглядели первые барби – из прочной головы с нарисованным лицом и мягкого тела.