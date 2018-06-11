VistaNews.ru


Ученые рассказали, как выглядели барби 5 тысяч лет назад

Сегодня, 21:57

После проведения раскопок в Хакасии, где специалисты обнаружили сразу несколько холмов с захоронениями, экспертами были сделаны удивительные находки. По словам археологов, игрушки создавались для малышей еще в древние времена, но со своими особенностями.

Ученые рассказали, как выглядели барби 5 тысяч лет назад, по их словам, головы игрушек мастера делали из прочных материалов – дерева, костей, камней или рог. Но для туловища были подобраны эластичные ткани или кожа, что делало куклу подвижной и гибкой, предположительно, для удобства детей во время игры.

По мнению археологов, такие игрушки могли иметь не только дети из обеспеченных семей, но и обычные ребята, ведь обнаруженные могильники не принадлежали элите, судя по остальным находкам, сделанным в той местности. Предположительно, что именно так и выглядели первые барби – из прочной головы с нарисованным лицом и мягкого тела.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Древние игрушки обнаружили в Хакасии петербургские археологи

В Барби превратили Фриду Кало и других знаменитых женщин

В Туле обнаружили древнее кладбище с гробами-колодами

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем