Ученые объяснили причину появления загадочных кругов на поле Казахстана

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Картограф объяснил, что загадочные круги - это не след от инопланетных кораблей, а обычный сельскохозяйственный участок.

Алпамыс Оспанов - специалист в области картографии, изучающий сельское хозяйство посредством снимков с космоса. Он сообщил, что круги на поле Казахстана - это не след от НЛО, а обычный поливной участок на поле с агрокультурами. Подобные фотографии часто можно увидеть на снимках с Google или Яндекс карт.

На старых снимках с карт таких кругов не обнаружили, так как ранее поливных участков такого типа там не было, объяснили ученые. Теперь из-за смены климата погода стала более засушливой, и поэтому пришлось поливать поля дополнительно. «Растения высаживают в форме круга, а посредине фигуры ставят поливную систему, которая разбрызгивает воду по полю, увлажняя агрокультуры», - пояснил причину появления загадочных кругов на поле Казахстана картограф.

На фотографиях на сером поле можно заметить зеленые круги, которые многих сбивают с толку. В интернете существует множество ложных фактов об этих загадочных явлениях. Многие считают эти образования следом от инопланетных кораблей, однако ученые уже успели заверить, что ничего сверхъестественного в кругах на полях нет.

Ранее сообщалось, что эти загадочные пометки на полях в Казахстане заставили население волноваться и делать предположения об НЛО.