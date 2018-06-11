Космолет России может приземлиться около места посадки Гагарина

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Возможность станет реальностью, поскольку сейчас планируется посадка в четырех районах вблизи городов Энгельс, Орск, Оренбург и Рубцовск. Об этом предупредили разработчики современного аппарата «Федерация», который планируют запустить в 2020 году.

Специалисты могут посадить «Федерацию» недалеко от места исторического приземления корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин впервые отправился в космос. Информацию о намерениях предоставили накануне ученые.

Предположительно, после окончания строительства космолет России пройдет апробацию, сможет самостоятельно приземлиться около места посадки Гагарина в 26 км от Энгельса.