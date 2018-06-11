Ученые выяснили неожиданные причины бесплодия у мужчин

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Исследователи провели несколько экспериментов и выяснили, какие факторы влияют на риск появления бесплодия.

Ученые после ряда экспериментов выяснили весьма неожиданные причины бесплодия у мужчин. По результатам исследований оказалось, что стрессовые ситуации и война могут сделать мужчин неспособными к рождению детей. Во время сильного стресса в организме снижается активность сперматозоидов.

Ученые проследили это у тех мужчин, которые являются участниками военных действий. К примеру, исследователи в Израиле наблюдали за участниками боевых действий в секторе Газа. Эксперты собрали образцы спермы у мужчин. Подчеркивается, что по возвращению домой сексуальное здоровье мужчины становилось в норму, и он снова был способен к деторождению. У 37% военных ученые заметили неспособность к рождению детей.