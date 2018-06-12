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Учёные: Болезни сердца у стариков напрямую связаны с импотенцией

Сегодня, 03:15

У мужчин проблемы интимного характера в два раза увеличивают риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.

Учёные в опубликованной статье в издании Circulation сообщают, что для выявления закономерности специалисты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе четыре года наблюдали за мужчинами и женщинами, возраст которых составлял от 60 до 74 лет.

За время исследования было изучено, как часто добровольцы переживали инфаркт, инсульт и другие болезни сердца с болезнями сосудов. Полученные данные учёные сравнили с сексуальной жизнью.

Оказалось, что проблемы с сердцем у стариков были напрямую связаны с импотенцией. Инфаркты и инсульты в два-три раза меньше переживали люди с нормальной потенцией.

По словам учёных, врачи должны учитывать эту зависимость и закономерность. То есть, если человек жалуется на проблемы в сексуальной жизни, то стоит уделять внимание и «мотору» пациента.

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