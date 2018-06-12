Ученые: Сильная депрессия «сотрет» воспоминания в памяти

Сегодня, 02:15

Это будет означать, что в ближайшем будущем врачи смогут избавить наш разум от страшных, тревожных воспоминаний и смогут лучше лечить тех, кто страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Ученые нашли способ стереть угнетающие воспоминания из человеческого разума, как это было изображено в фантастическом фильме «Вечное солнце безупречного разума». Ученые уверены, что сильная депрессия «сотрет» воспоминания в памяти человека. Исследование, которое называется «доказательство принципа», было протестировано на мышах, когда они были натренированы, чтобы связать конкретный звук с электрическим током. Позже ученые обнаружили, что шок может быть включен и выключен.

Профессор Шина Джоселин из Университета Торонто сказала в американской Ассоциации содействия развитию науки (AAAS), что они обнаружили конкретные клетки мозга, где хранится память. Она говорила на пресс-брифинге об исследовании.

«Таким образом, мы можем нацелиться туда, куда в мозгу ушла память. Затем мы можем уменьшить активность в этих клетках... и это как если бы мы стерли память», - сообщила Джоселин.

Независимо от того, как облегчение это открытие может принести многим людям, есть еще множество этических вопросов, связанных с ним, и это займет много времени для ученых, чтобы начать практиковать такое.