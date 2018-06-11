Ученые из Украины сделали удивительное открытие в археологии

Сегодня, 14:00

Научно-исследовательский центр «Спасательная археологическая служба» существует в Украине и курирует деятельность исследователей прошлого. Опираясь на исторические факты, на территории Старого замка (Каменецкой крепости) были обнаружены и исследованы фрагменты алтарной части церкви XIV – XVII века.

После длительного процесса раскопок ученые из Украины сделали удивительное археологическое открытие. На месте захоронения Николая Потоцкого нашли останки двух человек: мужчины и женщины. Более того, в мужском «трупе» нашли часть металлического наконечника стрелы, от которой, вероятно, и умер Потоцкий. Этот факт перевернул более ранние догадки о причинах смерти известного человека. Экспедиция работала на месте в Каменец-Подольске с 28 мая. Храм Пресвятой Богородицы XIV – XVII века и костел Святого Станислава конца XVІ – начала XIX века стали также местами проведения поисков артефактов.

Находками ученых стали погребения людей, которых предположительно оставили в склепах в 1600-х годах. В одном из 5 найденных мест погребения времен Киевской Руси обнаружены 10 серебряных (со значительными примесями меди) височных колец. Найденные объекты планируют отправить на экспертизу, а после артефакты получат свое место в музеях и на выставках. Ученые очень рады успеху и надеются в скором времени далее продолжить исследование данной территории.