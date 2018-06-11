Выкачивали энергию грозы: Уфологи взбудоражены нашествием НЛО в США

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На YouTube-канале о различных паранормальных явлений появилось видео, которое наглядно показывает, как НЛО в США выкачивали энергию из грозы. Данный ролик шокировал интернет-пользователей.

В самом «сердце Америки», а именно в штате Айова на Среднем Западе местные жители столкнулись с мистическим событием в небе. Очевидцы уверяют, что в конце прошлой недели они увидели, как небо мгновенно затянулось густыми грозовыми тучами, из-под которых стали появляться огромные просветы. Американцы сняли на необычное явление на видео и позже увидели в небе странные огни.

Все очевидцы идентифицировали космические аппараты в небе, как НЛО. Уфологи также считают, что во время грозы в Айову прибыли именно НЛО, которые нередко выкачивают энергию из грозовых туч.