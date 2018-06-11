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Ученые: Хронические недосыпания меняют гены ДНК человека

Сегодня, 13:12

Необычный эффект приметили специалисты медицинской школы Пенсильвании. После внушительного периода отсутствия нормального сна человек теряет свою уникальность и может превратиться в другое существо.

Ученые доказали экспериментально, что хронические недосыпания меняют гены ДНК человека. В исследовании приняли участие 32 абсолютно здоровых человека в возрасте 26-53 года. За период наблюдения ученые 6 раз брали образцы крови для анализа РНК, а также предлагали исследуемым пройти тесты на выявление уровня внимания и памяти.

Такой стресс для организма отразился и на клетках, и на крови добровольцев. Существует множество патологий, связанных с нарушением сна, к которым люди относятся небрежно. Однако следовать нормам роботы организма нужно и важно. В этом уверены ученые.

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