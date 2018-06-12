Ученые назвали 7 главных признаков интоксикации организма

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Если выявить хотя бы один из указанных симптомов, нужно проводить очистку организма.

Ученые назвали 7 главных признаков, свидетельствующих об интоксикации организма. Первый симптом это - бессонница, значит, что нарушена функциональность печени. С этим бороться помогут соки из овощей и цветная капуста. Второй симптом - хроническая усталость. Она возникает от переизбытка сладкого. Нужно убрать из рациона сахар, дней на 10.

Токсины, которые накапливаются в организме, вызывают головные боли. Если же они связаны со шлаками, это можно заметить по цвету налета на языке, лишнему весу, а именно: жировые отложения на животе и высыпания.

Интоксикация организма – это общее отравление организма. Другими словами, интоксикация проявляется как самоотравление. Интоксикация организма может произойти по причине, не зависящей от самого человека. Можно сказать, что отравление происходит буквально на нервной почве.