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Эксперты озвучили плюсы и минусы оральных контрацептивов

Сегодня, 10:52

Исследователь из центра Биксби университета по глобальному Репродуктивному здоровью Дженнифер Кернс провела параллель между использованием способов предотвращения беременности. Недостатки и преимущества описаны в научной работе, которая основана на экспериментах, а не гипотезах.

Эксперты озвучили плюсы и минусы оральных контрацептивов. Среди явных плюсов называют: большую вероятность действия, простота в использовании, не прерывает половой акт, улучшает состояние женщины во время менструации, избавляют от акнэ.

Среди явных недостатков: нельзя принимать длительный срок, может вызывать головные боли, нужно подсчитывать дни приема, можно набрать лишний вес, повышенное давление, возможными последствиями станет тромбоз или проблемы с сердцем.

Среди побочных эффектов: тошнота, рвота, спазмы желудка или вздутие живота, диарея, запор, повышенный или пониженный аппетит, рост волос в необычных местах, изменения менструального цикла, потеря энергии, депрессия, потеря либидо.

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