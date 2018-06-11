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Ученые создали уникальный препарат, который заменит антибиотики

Сегодня, 10:16

Всем известно, что большинство антибиотиков имеют негативные последствия и не всегда безопасно для организма борются с инфекциями. Именно по этой причине ученые из США создали новый препарат, который заменит антибиотики.

Исследователи из американского Университета Джорджа Мейсона заявили, что бактериофаги могут стать настоящей безопасной альтернативой антибиотикам. По словам автора исследования профессора Тейлора К. Уоллеса, антибиотики не всегда без последствий лечат заболевания, так как нередко, что после сильнодействующих препаратов приходится принимать пробиотики. Ученые доказали, что бактериофаги отлично подходят для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, бактериофаги могут использоваться для выборочного лечения конкретных проблем у людей, при этом они не вызывают каких-либо инфекций и не разрушают организм в целом, как это иногда делают антибиотики.

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