Учёные рассказали, почему в футболе судьи не используют замедленные видеоповторы

Вчера, 23:30

Дело в том, что введение замедленных повторов на футбольных матчах делает судей более суровым. При просмотре записей они наказывают игроков намного строже, чем при просмотре обычных записей.

Биомедик из бельгийского университета Лёвена Иоахим Спитц заявляет, что его команда стала первой, кто изучил, почему в футболе судьи не используют замедленные видеоповторы. Особенно это исследование стало актуальным на фоне того, что на Чемпионате мира-2018 в РФ впервые появятся видеосудьи. На эту тему сейчас спорят многие фанаты.

Учёные рассказали, что сейчас футбол лидирует в списке самых консервативных видов спорта на планете. В отличие от остальных командных игр, где видеоповторы используются десятилетиями, в FIFA не хотят вводить это правило, как судьи, так и футболисты.

Аргументы просты – повторы замедлили бы игру, а также лишили возможности играть на грани, лишая арбитров авторитета. С другой стороны, люди заявляют, что зачастую неправильное решение судьи полностью изменяет ход игры. К примеру, в 2010 году на ЧМ в матче Англия-Германия рефери не увидел гол Фрэнка Лэмпарда, что стало главной причиной поражения сборной.

Из-за подобных скандалов создали систему «видеоголов», которые ввели на ЧМ-2018 впервые. Учёный же с коллегами решили узнать, как это повлияет на поведение судей. Они собрали группу из 88 лучших арбитров и показывали им тяжёлые футбольные моменты.

Часть подопытных смотрели записи «своими глазами», а часть роликов была сделана с другого угла. Оказывается, что судьи не замечали серьёзность нарушений. При этом рефери из второй группы работали жёстче, чем их коллеги, выдавая больше красных карточек.