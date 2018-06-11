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Дело Фернандо Кортеса живет и приобретает все более изощренные формы. Через пять веков на смену жестоким и конкистадорам пришли не менее алчные грабители. Мировое научное сообщество бьет тревогу и требует от правительства Гватемалы защищать историческое наследие древней цивилизации.

Черные археологи грабят древние гробницы Майя уже в промышленных масштабах. После того, как ученые неосторожно заявили на весь мир о сенсационных находках поселений и артефактов индейской цивилизации, до которых 500 лет назад не смогли добраться испанские захватчики, на место раскопок хлынула волна «копателей». В настоящее время происходит борьба между представителями академической науки и «хищниками», которые готовы продавать найденные артефакты туристам по демпинговым ценам.

Ученые не получают поддержки местных правоохранителей, которым черные археологи платят немалую надбавку к официальной зарплате. Кроме того, в продажах исторических ценностей заинтересованы местные кланы, для которых этот бизнес является самым прибыльным. Самое страшное, что многие артефакты, имеющие уникальное историческое значение, затем пылятся на полках западных обывателей, как сувениры.