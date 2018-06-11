Ученые выяснили, как за 3 минуты предотвратить риск преждевременных родов

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Половину всех преждевременных родов можно предотвратить с помощью простых тестов и антибиотиков, говорят ученые из Имперского колледжа Лондона. Всего три минуты могут спасти жизнь и здоровье, как ребенку, так и его матери.

Согласно официальным данным, около 60 000 детей рождаются преждевременно каждый год, а это примерно один из 12 новорожденных. Исследователи из Имперского колледжа Лондона считают, что до 30 000 из этих случаев вызваны излечимыми инфекциями. Специалисты разработали уникальный трехминутный тест, чтобы определить, страдают ли женщины от инфекций, и можно ли им назначить антибиотики для отсрочки родов.

Рождение считается преждевременным, если ребенок появляется на свет до 37 недель - за три недели до нормальных родов, которые обычно происходят через 40 недель. Хотя преждевременные роды относительно распространены, мало что известно о том, почему они происходят и как их можно предотвратить. Важно помнить, что у младенцев, рожденных преждевременно, гораздо чаще возникают проблемы с дыханием и с сердцем, поэтому важно, предотвратить риск преждевременных родов.