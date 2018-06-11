«Умное» приложение замедлит старение артерий и сохранит молодость

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Новинку апробировали добровольцы, которым пришлось вносить данные двух позиций в программу: питание, физическая активность. Пилотные испытания EVIDENT II подтвердили действие комплексного подхода, и соблюдение советам привело к улучшению маркера и более низкому риску появления атеросклероза.

Новинка ученых подарила надежду сохранить молодость миллионам людей в мире. «Умное» мобильное приложение поможет замедлить физиологические процессы в организме человека. После старение артерий не будет проблемой для человека. Для этого стоит следовать советам EVIDENT II. Его программа рассчитывает особенности диеты и физической активности.

«Мы обнаружили, что приложение для смартфона здорового образа жизни, добавленное к кратким советам по диете и упражнениям, улучшило маркер артериальной жесткости, указывая на замедленное старение артерий и более низкий риск атеросклероза», - сообщил координатор проекта Хосе Игнасио Ресио-Родригес.

В частности, после использования приложения в течение трех месяцев, пользователи имели значительное улучшение в индексе периферийного увеличения, который поддерживался на один год.