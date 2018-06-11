Врачи: ЗОЖ может угрожать жизни

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В последнее время модной тенденцией для россиян стало следование здоровому образу жизни, включающему в себя ряд ограничений и физических нагрузок. Статистика показывает, что за последние пять лет количество россиян, решивших изменить свои повседневные приоритеты в пользу долголетия, выросло более чем на треть.

Однако врачи предупреждают, что ЗОЖ, доведенный до фанатизма, может угрожать жизни. В первую очередь, речь идет о так называемых биохакерах, которые пропагандируют методы продления жизни, не прошедшие через экспериментальные исследования специалистов. В основе постулатов биохакинга лежит идея усовершенствования и модификация физиологических особенностей, данных природой. По мнению адептов этого метода, «панацеей» является соединение физических нагрузок с антиэйдж-диетой.

Ученые предупреждают, что предлагаемые системы «оздоровительного» бега и мышечных нагрузок, на фоне антивозрастной диеты, могут стать тем детонатором, который в скором времени может «взорвать» организм. Даже самые щадящие дистанции для утреннего бега являются опасными для здоровья без знаний о правильном дыхании. Физические нагрузки, увеличивающие мышечную массу, в равной степени увеличивают и сердечную мышцу миокард. Последствия могут быть непредсказуемыми, предупреждают врачи фанатов ЗОЖ.