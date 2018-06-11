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Бронь мини-каюты в космическом отеле обойдется в 55 млн долларов

Сегодня, 07:55

Чтобы обеспечить комфортабельный перелет в космосе для самых влиятельных людей мира, компания Axiom Space продолжает разрабатывать «космическую гостиницу», которую планируют пустить на орбиту в 2022 году. Главный директор дал интервью, в котором сократил сроки пилотных запусков до 2020 года.

Бронь одной мини-каюты в космическом отеле обойдется желающим в 55 млн долларов. Известно, что некоторые финансовые магнаты уже бронируют себе места. Желание бороздить космическое пространство может сократить сроки старта запуска на два года и успешно реализовать проект до 2022 года.

«Это не нью-йоркский гостиничный номер», - сказал директор Axiom Space о мини-каютах, пожав плечами, как будто извиняясь за их размер.

Майк Суффредини - ветеран NASA, уроженец Хьюстона. В данный момент занимается проектом полета богатых людей в космос. В космолете стeны покрыты мягким, имитирующим замшу материалом кpeмoвoгo цвeтa. Пo вceму пepимeтpу вcтpoeны мaлeнькиe cвeтoдиoдныe лaмпoчки, paзливaющиe пo пoмeщeнию пpиятный cвeт. За 55 млн в центре предлагают 15-дневные курсы подготовки. Чтобы понять грандиозный масштаб планов компании, стоит знать о возможности создать уникальный купол, а его главной опцией станет селфи-снимок.

Космический Центр Джонсона содержит макет МКС в натуральную величину, у которого однотонный бежевый интерьер выложен серым цветом.

Также разрабатывают космические коктейли и газированные напитки для богачей, чтобы обеспечить должный уровень сервиса в космосе.

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