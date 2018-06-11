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Древние подземные «города мёртвых» найдены на Северном Кавказе

Сегодня, 07:49

Всего было обнаружено три таких места, которые относятся ко 2-4 векам до нашей эры. В пещерах можно встретить наскальные рисунки, останки древних людей, предметы быта, а также части древнего огня.

Специалисты из Крымского отделения «Русского географического общества» во время недавней экспедиции на Северном Кавказе в горах обнаружили древние подземные «города» мёртвых: Терхи, Вилах и Ялхарой. По словам учёных, в пещерах были несколько склепов, которые уже наполовину разграблены мародёрами. Исследователи заявляют, что находки помогут пролить свет на историю чеченского народа.

Найденные города мёртвых относятся ещё ко 2-4 векам до нашей эры. В рамках исследований эксперты обнаружили на стенках пещер наскальную древнюю живопись.

Но есть одна проблема – расхитители гробниц. Поэтому никто не будет сообщать место расположения «городов мёртвых».

Учёные уверены, что большинство артефактов, таких как мечи с кольчугами, вывезли на чёрный рынок. Сейчас на место находок готовятся отправить экспедицию для раскопок и детального изучения.

Благодаря им в горах Чечни могут создать туристические маршруты.

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