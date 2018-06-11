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Ученые: Ежедневное употребление яиц полезно для здоровья

Сегодня, 00:30

Американские специалисты провели сразу несколько масштабных исследований и пришли к выводу, что о вреде некоторых продуктов специалисты рассказывают очень зря. Так, три чашки кофе в день способны оградить человека от болезней печени, а йогурт и вовсе может спасти от возникновения рака кишечника.

Ученые признали, что ежедневное употребление яиц полезно для здоровья, и на это высказывание у экспертов есть свои основания. Оказалось, что если употреблять такие продукты в пищу на протяжении 12 недель без перерыва, то риск возникновения диабета снижается, а холестерин при этом в организме не накапливается.

Также признан полезным кофе, который станет помощником в борьбе с появлением печеночных болезней. А йогурт, который способен защитить от рака кишечник человека, обязательно должен быть нежирным, иначе результаты могут быть совершенно другими. Эксперты также подтвердили, что орехи пеканы полезны помогут диабетикам, но употреблять их нужно порцией в 42 грамма в день.

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