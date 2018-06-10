Биолог Апт рассказал об открытии антибиотика, способного победить туберкулез

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В частности, он рассказал, как почвенному микробиологу Зельману Ваксману удалось сделать первые шаги в борьбе с опасным заболеванием.

Туберкулез стал на сегодняшний день одной из главных медицинских проблем, наряду со СПИДом и раком. От него ежегодно погибают сотни тысяч людей, а масштабы распространения растут. Вместе с тем, многие обыватели не задумываются о том, что же есть туберкулёз на самом деле, и какие шаги были предприняты учёными по борьбе с ним.

Биолог Александ Акт приоткрыл ширму этого самого пути.

В частности, он отметил, что туберкулёз вызывается микобактериями туберкулеза или палочкой Коха. Последняя была названа в честь Роберта Коха – первооткрывателя этой палочки.

Благодаря тому, что бактерия обладает огромным генетическим и биохимическим аппаратом, она способна эффективно защищаться от эффекторных механизмов клеток носителя. Благодаря эволюции она способна самостоятельно обустраивать себе комфортную среду обитания, провоцировать гибель других клеток, высвобождая себе новое пространство для развития. В связи с тем, что бактерия любит кислород, то этот процесс в первую очередь прогрессирует в лёгких.

Наука долго не могла решить проблему лечения туберкулёза. Первое более менее действенное лекарство появилось через шестьдесят лет после открытия микобактерий туберкулеза Робертом Кохом. В первое время также были опробованы различные методики, в том числе обездвиживания пациента. Считалось, что если он не будет нагружать себя физически, то организм быстрее избавится от заболевания. Позже эта теория был опровергнута.

Впервые американские микробиологи обратились к почвенному микробиологу Зельману Ваксману в 1932 году. Он не занимался вопросами медицины, но обладал огромными познаниями в области микробиоты почвы. Коллеги попросили его провести наблюдения и эксперименты по сдерживанию роста микобактерий. На примере микроскопических грибов актиномицетов, которые по поведению похожи на микобактерии туберкулеза он выяснил, что существует такое вещество, которое позволяет уничтожать микроорганизмы такого типа. Позже он назвал данное вещество актиномицином, так как использовал его на актиномицетах.

Проблема данного лекарственного средства была в том, что оно оказывало пагубное воздействие не только на паразитов, но и на клетки человека. Позже были разработаны более совершенные и менее вредные для человека препараты, но первооткрывателем в данной области по праву считают Ваксмана.

В 1952 году Ваксману вручили Нобелевскую премию с формулировкой «спасителю человечества от туберкулеза».