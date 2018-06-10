Ученые NASA: Огромная пыльная буря накрыла Марс

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Американские ученые NASA проинформировали, что на данный момент Марс накрыла огромная пыльная буря, которая приостановила работу марсохода Opportunity. Соглассно подсчетам астрофизиков, буря на Марсе будет только возрастать.

По словам представителей NASA, марсианская пыльная буря была впервые обнаружена из космоса на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance. «Как только команда ученых увидела, насколько близок шторм к марсоходу Opportunity, они сразу же выключили аппарат, чтобы спасти земного устройство от последствий сильной бури», - говорится в заявлении официальных лиц NASA.

Сообщается, что космический корабль Opportunity оснащен специальными технологиями и планом действий на случай непредвиденных обстоятельств на красной планете. Ученые утверждают, что бури на Марсе случаются редко, однако длится могут месяцами.