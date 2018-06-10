VistaNews.ru


Ученые NASA: Огромная пыльная буря накрыла Марс

Сегодня, 17:27

Американские ученые NASA проинформировали, что на данный момент Марс накрыла огромная пыльная буря, которая приостановила работу марсохода Opportunity. Соглассно подсчетам астрофизиков, буря на Марсе будет только возрастать.

По словам представителей NASA, марсианская пыльная буря была впервые обнаружена из космоса на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance. «Как только команда ученых увидела, насколько близок шторм к марсоходу Opportunity, они сразу же выключили аппарат, чтобы спасти земного устройство от последствий сильной бури», - говорится в заявлении официальных лиц NASA.

Сообщается, что космический корабль Opportunity оснащен специальными технологиями и планом действий на случай непредвиденных обстоятельств на красной планете. Ученые утверждают, что бури на Марсе случаются редко, однако длится могут месяцами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Волгоград накрыла пыльная буря из Казахстана

Африканская пыльная буря покрыла остров Крит

Пыльная буря из Африки накрыла Сочи

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем