Уфологи зафиксировали огромный НЛО в небе над Москвой

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Уфологи из России зафиксировали в Москве неопознанный летающий объект, который неожиданно напугал местных жителей и гостей столицы. Сообщается, что НЛО появилось сразу же после сильной грозы.

По словам местных охотников за НЛО, космический объект инопланетного происхождения был замечен в небе над Москвой в субботу, 9 июня. После грозы на фоне дождевых туч очевидцы смогли наблюдать необъяснимое происшествие, когда НЛО больших размеров буквально сиял в небе.

Свидетели единогласно стали говорить про пришельцев, которые посетили Землю, однако нашлись и скептики, которые связали необычный НЛО с грозой и природными явлениями, которые могли появиться в небе после грозы.