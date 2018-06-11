VistaNews.ru


Ученые определили лучшее натуральное слабительное

Сегодня, 04:30

Проблемы с желудочно-кишечным трактом и его функционированием, становятся настоящей проблемой для жителей мегаполисов, которые не имеют возможности осуществлять постоянный и размеренный режим питания. Фармацевтические фирмы предлагают препараты, которые при своей эффективности, имеют множество побочных явлений.

Американские ученые пошли другим путем и определили лучшее натуральное слабительное, которое одновременно приносит пользу из-за содержащихся в нем витаминов и полезных микроэлементов, но еще помогает очистить кишечник от скопления фекальных масс. Это всего лишь плоды манго, которые теперь доступны потребителям во всех климатических поясах. Масштабные эксперименты с участием добровольцев, полностью подтвердили теорию.

Тропический фрукт, обладающий большим количеством полифенолов, не только способствовал своевременным отправлением организма, но и снижал кишечные воспаления. При этом обе группы, участвовавшие в эксперименте, получали в рационе одинаковое количество микроэлементов и калорий. Люди, съедавшие в день один плод манго, не испытывали проблем из-за запоров и прочих расстройств работы кишечника.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые определили лучшее место для полезного отдыха

Учёные испытывают на людях универсальное лекарство от всех видов рака

Ученые назвали самый полезный овощ для похудения

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Рекомендуем