Ученые определили лучшее натуральное слабительное

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Проблемы с желудочно-кишечным трактом и его функционированием, становятся настоящей проблемой для жителей мегаполисов, которые не имеют возможности осуществлять постоянный и размеренный режим питания. Фармацевтические фирмы предлагают препараты, которые при своей эффективности, имеют множество побочных явлений.

Американские ученые пошли другим путем и определили лучшее натуральное слабительное, которое одновременно приносит пользу из-за содержащихся в нем витаминов и полезных микроэлементов, но еще помогает очистить кишечник от скопления фекальных масс. Это всего лишь плоды манго, которые теперь доступны потребителям во всех климатических поясах. Масштабные эксперименты с участием добровольцев, полностью подтвердили теорию.

Тропический фрукт, обладающий большим количеством полифенолов, не только способствовал своевременным отправлением организма, но и снижал кишечные воспаления. При этом обе группы, участвовавшие в эксперименте, получали в рационе одинаковое количество микроэлементов и калорий. Люди, съедавшие в день один плод манго, не испытывали проблем из-за запоров и прочих расстройств работы кишечника.