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Человечество вымрет через 10 лет: В пустыне Гоби нашли смертельно опасные вирусы

Сегодня, 16:53

В последнее время ученые находят все новые вирусы и бактерии в пустыне Гоби, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье или даже жизнь человека.

В пустыне Гоби нашли смертельно опасные вирусы. Ученые подчеркивают, что в происхождении новых вирусов виноват сам человек, так как техногенные факторы изменяют климат, а значит, и жизнь микроорганизмов тоже меняется, и не всегда в лучшую сторону. Чтобы подтвердить теорию, согласно которой земная атмосфера загрязняется с каждым годом, исследователи из Китая привели в пример пустыню Гоби. Оказывается, опасные биоаэрозоли веками обитали там, но в последние годы их активность слишком увеличилась. Вирусы и бактерии из-за частой смены климата и розы ветров попадают в некоторые слои атмосферы, а затем вместе с осадками попадает на землю. Вместе с дождем, который попадает и на агрокультуры, человек поедает опасные микроорганизмы. Согласно подсчетам, каждый год из пустыни Гоби в атмосферу попадает несколько миллиардов тонн пыли и микроорганизмов. Ученые сделали вывод, что человечество вымрет примерно через 10 лет, если негативное влияние вирусов не остановится. 

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