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Учёные пометят песцов на Ямале радиоошейниками

Сегодня, 16:01

Группа ученых со всего мира отправилась на Ямал, чтобы изучить местную экологию. Для этого специалисты создали уникальные радиоошейники для животных.

В этом году исследования на базах Еркуба и Сабетта будут нацелены на детальное изучение местного климата и животных, которые там обитают. Также ученым предстоит выяснить, каким образом присутствие человека влияет на поведение диких песцов и на изменение климата. Глава комиссии по изучению экологии Ямала Александр Соколов рассказал, что они проследят взаимоотношение песцов с другими животными. 16 июня вторая группа исследователей отправится на экспедицию. В этом году ученые из Ямала выиграли конкурс, на котором были представлены уникальные ошейники с радиосистемой для животных. Подобные радиоошейники этим летом наденут на песцов, чтобы проследить за животными. Ученые смогут узнать, каким образом животные охотятся, проводят свободное время, где предпочитают устраивать лежбища. Кроме этого, планируется поместить камеры видеонаблюдения в некоторых местах обитания разных видов птиц, чтобы понять, какие негативные факторы действуют на пернатых. Всего в исследовательскую группу входит 32 ученых из России, Норвегии, Франции, Польши и других стран.

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