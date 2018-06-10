Учёные: Кухонные полотенца приводят к пищевому отравлению

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Дело в том, что этот предмет быта способен собирать бактерии, которые продолжают размножаться уже на тканях. Среди них были обнаружены колиморфные бактерии, энтерококки и золотистый стафилококк.

Учёные из Университета Маврикия во время своего недавнего исследования выяснили, что если многократно использовать одни и те же кухонные полотенца, то это приводит к росту на них ряда патогенных микробов. Они, в свою очередь, приводят уже к пищевому отравлению.

В рамках работы специалисты изучили 100 полотенец, которыми люди пользовались целый месяц. С них собрали бактерии, культивировали их, а затем идентифицировали.

Оказалось, что на 49% полотенец учёные нашли рост бактерий, который напрямую зависит только от количества членов семьи, которые пользуются ими. Среди найденных организмов 36,7% были колиморфными бактериями, 36,7% - энтерококками, а ещё 14,3% - золотистым стафилококком.

Колиморфы находятся в группе кишечной палочки. Их зачастую можно встретить на многоразовых влажных полотенцах. Употребление в доме мяса приводит к появлению на ткани золотистого стафилококка. Эти микроорганизмы запросто могут попасть в организм человека через пищу или руки, а затем вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.