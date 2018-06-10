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Ученые заявили, что реклама на ТВ способствует набору лишнего веса

Сегодня, 15:30

Команда ученых из США заявили, что реклама на ТВ способствует набору лишнего веса из-за чего некоторые люди могут даже дойти до ожирения. Однако если рекламу не смотреть эффект будет обратный и люди начинают худеть, утверждают специалисты.

Ученые частного исследовательского Йельского университета во время эксперимента с добровольцами выяснили, как реклама на телевидении не только мешает людям похудеть, но и способствует набору лишнего веса. Специалисты заявили, что люди после рекламных роликов на 45% больше съедали вредных снеков.

Более того, американские ученые говорят, что за просмотров телевизора можно даже похудеть, только при этом нельзя смотреть рекламу и принимать перед телевизором пищу. Также специалисты напоминают о важности физкультуры и правильного питания, чтобы достичь идеальной фигуры.

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